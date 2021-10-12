DZIDZIO и Арена Львов. Мощное исполнение гимна Украины перед матчем с Боснией - ВИДЕО
Львовяне, как всегда, на высоте
instagram.com/arena_lviv_official_
Сегодня
Перед матчем гимн Украины исполнял Михаил Хома, известный как DZIDZIO.
И не только он, а традиционно и весь стадион, еще раз подтверждая ауру львовской арены для сборной Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022
- СМИ: Шахтёр предложил Марлосу новый контракт
- Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами
- Украина - Босния 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вежливые люди) (Буда)
12.10.2021 в 23:42
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...