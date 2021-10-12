DZIDZIO и Арена Львов. Мощное исполнение гимна Украины перед матчем с Боснией - ВИДЕО

Сегодня сборная Украины на Арене Львов в рамках отбора ЧМ-2022 принимает Боснию и Герцеговину (1:0 после первого тайма).

Перед матчем гимн Украины исполнял Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

И не только он, а традиционно и весь стадион, еще раз подтверждая ауру львовской арены для сборной Украины.