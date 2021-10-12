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DZIDZIO и Арена Львов. Мощное исполнение гимна Украины перед матчем с Боснией - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Львовяне, как всегда, на высоте

DZIDZIO и Арена Львов. Мощное исполнение гимна Украины перед матчем с Боснией - ВИДЕО

instagram.com/arena_lviv_official_

Новина українською

Сегодня сборная Украины на Арене Львов в рамках отбора ЧМ-2022 принимает Боснию и Герцеговину (1:0 после первого тайма).

Перед матчем гимн Украины исполнял Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

И не только он, а традиционно и весь стадион, еще раз подтверждая ауру львовской арены для сборной Украины.

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В статье: Украина Арена Львов Босния и Герцеговина DZIDZIO
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Комментарии (1)
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Вежливые люди) (Буда)
12.10.2021 в 23:42
это футбол или отбор на евровидение 2022?)))))) с детства за финнов) а с юности за боснию) хотя без разницы кто 2е займет
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