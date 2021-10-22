Затащили. ЦСКА - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
Луганская Заря на выезде играет матч 3-го тура
Луганчане невнятно выглядели в первом тайме, однако после перерыва добавили и забили на 65-й минуте. Красивый удар получился у Аллахьяра.
ЦСКА (София) – Заря (Луганск) 0:1
Гол: Аллахьяр (65)
Удаление: Вион (90+2)
Обзор матча:
Гол Аллахьяра:
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Цап-царап (Харків)
22.10.2021 в 00:57
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