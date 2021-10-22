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Положил так положил. Шикарный гол Батюшина в ворота Ингульца - ВИДЕО

Украинские
(3 голосов)

Убил паучка

Положил так положил. Шикарный гол Батюшина в ворота Ингульца - ВИДЕО

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ Металлист 1925 принимал Ингулец и разгромил соперника со счётом 4:0.

Все голы харьковчан вышли неплохими, но самым красивым получился первый – батюшин с линии штрафной положил красавца в ближнюю девятку – без шансов для вратаря.

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В статье: Ингулец (Петрово) Юрий Батюшин Металлист 1925 (Харьков)
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