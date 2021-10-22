Положил так положил. Шикарный гол Батюшина в ворота Ингульца - ВИДЕО
Убил паучка
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В матче 12-го тура УПЛ Металлист 1925 принимал Ингулец и разгромил соперника со счётом 4:0.
Все голы харьковчан вышли неплохими, но самым красивым получился первый – батюшин с линии штрафной положил красавца в ближнюю девятку – без шансов для вратаря.
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