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Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(8 голосов)

Видеообзор поединка

Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 провел свой второй матч в групповом раунде Лиги конференций – днепряне в выездном матче играли с кипрским Апполоном.

Украинцы начали активно и открыли счет уже на 11-й минуте – после разрезного паса на Довбика Артем не пожадничал и откинул поперек на Рубчинского, который и переправил в почти пустые ворота.

Ну у на 26-й минуте в похожей ситуации после паса с полуфланга уже разобрался Довбик – разобрался с защитником и катнул в пустые ворота.

В концовке первого тайма Довбик положил третий, оформив, таким образом, дубль.

Ну а после перерыва Аполлон все-таки один гол отыграл - кажется, из офсайда, но Питас замкнул навес с фланга.

Как итог - 3:1, первая, историческая победа Днепра-1 в еврокубках.

Аполлон – Днепр-1 1:3
Голы: Питас (58) - Рубчинский (11), Довбик (26, 45)

Обзор матча:

Гол Рубчинского:

Гол Довбика:

Второй гол Довбика:

Гол Питаса:

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
15.09.2022 в 22:19
С почином, днепряне! Уверенная победа, приятная неожиданность! Ну, теперь Динамо сам Бог велел одолеть других киприотов! Хоть модно говорить- слабых соперников в Европе не осталось, но у кого тогда отбирать очки, как не у 22й еврофедерации?!
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