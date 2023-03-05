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Спонсор сборной Украины работает с Россией? Роемся в дерьме. ВИДЕО

Видео
(2 голосов)

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Спонсор сборной Украины работает с Россией? Роемся в дерьме. ВИДЕО

Новина українською

Ни недели без зашквара! На днях российский зенит показал новую форму... и вдруг на ней логотип производителя, делающего форму для сборной Украины! Как это произошло? Как клубы из так называемой "россии" обходят санкции? Что делать УАФ и почему Карпаты – топ? Об этом всем говорим в видео. Не забудьте потом промыть глаза.

Спасибо, что смотришь!

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В статье: Украина Зенит (Санкт-Петербург) Joma
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