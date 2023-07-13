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Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн, live, видеотрансляцию товарищеского матча

Видео
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Видеотрансляция товарищеского матча

Днепр-1 - Рух. Смотреть онлайн, live, видеотрансляцию товарищеского матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 13 июля, "Днепр-1" проведет контрольный матч летнего межсезонья с "Рухом".

Начало игры в 17:00.

Видеотрансляция поединка доступна на нашем сайте.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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