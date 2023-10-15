Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова / Украина 2:0 Северная Македония
Итоги матча от YouTube-канала Записки украинского болельщика
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Национальная команда Украины переиграла команду Северной Македонии со счетом 2: 0, но не все было так хорошо, как кажется по счету! Команда Реброва получила хороший результат, но... в этом видео мы рассмотрим игру нашей национальной команды в матче квалификационной группы на Eврo-2024.
00:00 Я приветствую вас у меня дома!
03:24 Судаков - топище!
05:00 Трубин - лучший игрок против македонцев?
06:30 Проблем с составом нет?
07:37 Мудрик мешает национальной команде? В чем проблема?
10:13 Караваев более полезен, чем Мудрик!
11:57 Хитрый Малиновский был аннулирован? (упс)
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