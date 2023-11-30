Лучше б и не начинали. Гент - Заря 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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"Заря" провела свой выездной матч 5-го тура
"Гент" - "Заря" 4:1
Голы: Фофана (20), Батагов (49, автогол), Орбан (55), Гандельман (75) – Нагнойный (82)
Обзор матча:
Гол Фофана:
Автогол Батагова:
Гол Гендельмана:
Гол Нагнойного:
Комментарии
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численко (Кривой Рог)
30.11.2023 в 21:51
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