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Лучше б и не начинали. Гент - Заря 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Лучше б и не начинали. Гент - Заря 4:1. Видео голов и обзор матча

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"Заря" провела свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента", и провела не лучшим образом.

"Гент" - "Заря" 4:1

Голы: Фофана (20), Батагов (49, автогол), Орбан (55), Гандельман (75) – Нагнойный (82)

Обзор матча:

Гол Фофана:

Автогол Батагова:

Гол Гендельмана:

Гол Нагнойного:

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Комментарии
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численко (Кривой Рог)
30.11.2023 в 21:51
Дякуємо ГЕНТУ за підтримку України !!! 4- але 1 !!!
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Комментарии 1
численко (Кривой Рог)
30.11.2023 в 21:51
Дякуємо ГЕНТУ за підтримку України !!! 4- але 1 !!!
Ответить
0
0

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