  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Пушич рассказал почему Зубков не сыграл в матче против Оболони
В тренде

Пушич рассказал почему Зубков не сыграл в матче против Оболони

Видео

Почему

Пушич рассказал почему Зубков не сыграл в матче против Оболони

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич о кадровых моментах в матче против "Оболони" (3:0)

"Александр Зубков? Он вернулся больным после матчей сборной Украины, поэтому не мог тренироваться и быть с командой. Надеемся, он вернется в среду (на кубковый матч).

Марьян Швед: Я иногда отмечаю отдельных игроков, которые заслуживают похвалы. Марьян является одним из них, он долгое время работал, долго отсутствовал, играл недостаточно, но показывал хорошие результаты в зимнюю паузу. В этом матче он показал результат, и я за него обрадовался".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "горняки" под руководством Пушича сыграли 17 матчей, в которых одержали одиннадцать побед, две ничьи и четыре поражения. Сейчас они находятся на первой строчке в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
С пенальти на последних минутах. Рух - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Дубль Герреро сделал результат. Заря - Металлист 1925 2:1. Видеообзор матча
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
официальный сайт Шахтера
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости