Пушич рассказал почему Зубков не сыграл в матче против Оболони
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shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич о кадровых моментах в матче против "Оболони" (3:0)
"Александр Зубков? Он вернулся больным после матчей сборной Украины, поэтому не мог тренироваться и быть с командой. Надеемся, он вернется в среду (на кубковый матч).
Марьян Швед: Я иногда отмечаю отдельных игроков, которые заслуживают похвалы. Марьян является одним из них, он долгое время работал, долго отсутствовал, играл недостаточно, но показывал хорошие результаты в зимнюю паузу. В этом матче он показал результат, и я за него обрадовался".
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Напомним, что "горняки" под руководством Пушича сыграли 17 матчей, в которых одержали одиннадцать побед, две ничьи и четыре поражения. Сейчас они находятся на первой строчке в турнирной таблице УПЛ.
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