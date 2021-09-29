FAVBET Foundation и Минцифра превращают сельские библиотеки на цифровые хабы по всей Украине

В рамках национального проекту Дія.Цифрова освіта Министерства цифровой трансформации продолжается масштабная компьютеризация сельских библиотек на территории Украины, что дает толчок для развития общин. Это новые услуги, сервисы, модернизация библиотечного пространства и создания места для активного общения в обществе.

Мысль о том, что компьютер есть в каждой семье, к сожалению, ошибочна, особенно если речь идет о сельской местности. В рамках национального impact -проекта «Цифровизация библиотек» FAVBET Foundation совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Офиса Президента и и Украинской библиотечной ассоциации передал более 3000 компьютеров для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель - превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования, дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками в течение всей жизни.

Проект цифровизации библиотек - это яркий образец продуктивного взаимодействия центральных органов власти с ответственным бизнесом и общественными организациями, которые объединяются вокруг идеи обеспечить максимальное количество сельских библиотек компьютерами и дать им возможность стать новым центром знаний.

Сейчас 12 областей уже получили более 3000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд FAVBET Foundation:

20 / 03 / 2021 Закарпатская обл. – 300 компьютеров

23 / 04 / 2021 Одесская обл. – 300 компьютеров

14 / 05 / 2021 Львовская обл. – 300 компьютеров

21 / 10 / 2020 Николаевская обл. – 470 компьютеров

18 / 03 / 2021 Винницкая обл. – 300 компьютеров

24 / 05 / 2021 Хмельницкая обл. – 300 компьютеров

31 / 05 / 2021 Полтавская обл. - 150 компьютеров

24 / 06 / 2021 Черкасская обл. - 150 компьютеров

26 / 06 / 2021 Херсонская обл. - 200 компьютеров

10 / 08 / 2021 Луганская обл. - 150 компьютеров

20 / 09 / 2021 Черниговская обл. - 100 компьютеров

28 / 09 / 2021 Запорожская обл. - 150 компьютеров

Куратор проектов Благотворительного фонда FAVBET Foundation Марианна Ковеня высказалась: «Мы очень рады быть партнерами этой большой инициативы по трансформации библиотек в современные хабы цифрового образования. Именно здесь жители сельской местности, независимо от возраста, смогут бесплатно учиться, повышать уровень цифровой грамотности, работать онлайн и иметь доступ к сети Интернет».

Доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в ​​библиотеках сократит цифровой разрыв. Наличие техники в библиотеках позволит им оцифровывать архивные фонды и предлагать актуальные для посетителей услуги.