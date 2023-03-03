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Lima Major 2023 – кто станет победителем первого мейджора сезона?

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Заряжай на Dota2!

Lima Major 2023 – кто станет победителем первого мейджора сезона?

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжается плей-офф стадия первого мейджора сезона Dota Pro Circuit 2023 – The Lima Major. Впервые на южноамериканском континенте команды соревнуются за призовой фонд в размере $500 тыс. и рейтинговые баллы, необходимые для того, чтобы попасть на The International 2023.

Сегодня, 3 марта состоятся матчи за выход в четвертьфинал нижней сетки:

17:00 Evil Geniuses vs Team Aster
20:00 Talon Esports vs Team Spirit

Главным претендентом на победу в турнире аналитики и болельщики считают Team Liquid. Накануне команда преодолела противника Shopify Rebellion и уже завтра, 4 марта в 20:00 встретится с Gaimin Gladiators в финале верхней сетки.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают вероятность победы Team Liquid в завтрашнем матче в 65%, а шансы Gaimin Gladiators попасть в гранд-финал составляют 35% соответственно.

Победитель перуанского мейджора будет определен в гранд-финале в воскресенье, 5 марта – команда получит $200 тыс. и 400 очков DPC. Делай свой прогноз, кто станет сильнейшим участником первого мейджора в сезоне и заряжай на Lima Major 2023 вместе с Parimatch Ukraine!

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В статье: ПариМатч
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