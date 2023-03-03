Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Lima Major 2023 – кто станет победителем первого мейджора сезона?
Заряжай на Dota2!
Паріматч
Продолжается плей-офф стадия первого мейджора сезона Dota Pro Circuit 2023 – The Lima Major. Впервые на южноамериканском континенте команды соревнуются за призовой фонд в размере $500 тыс. и рейтинговые баллы, необходимые для того, чтобы попасть на The International 2023.
Сегодня, 3 марта состоятся матчи за выход в четвертьфинал нижней сетки:
17:00 Evil Geniuses vs Team Aster
20:00 Talon Esports vs Team Spirit
Главным претендентом на победу в турнире аналитики и болельщики считают Team Liquid. Накануне команда преодолела противника Shopify Rebellion и уже завтра, 4 марта в 20:00 встретится с Gaimin Gladiators в финале верхней сетки.
Аналитики Parimatch Ukraine оценивают вероятность победы Team Liquid в завтрашнем матче в 65%, а шансы Gaimin Gladiators попасть в гранд-финал составляют 35% соответственно.
Победитель перуанского мейджора будет определен в гранд-финале в воскресенье, 5 марта – команда получит $200 тыс. и 400 очков DPC. Делай свой прогноз, кто станет сильнейшим участником первого мейджора в сезоне и заряжай на Lima Major 2023 вместе с Parimatch Ukraine!
Популярное сейчас
- Кривбасс - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 марта 2023
- ВСУ сбили в четверг самолет и вертолет армии РФ
- Николини: Идея Шахтера – покупать игроков у других клубов, а не наоборот
- Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:54 Зарубежные 8 побед из 8 для Дортмунда? Боруссия – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 03.03.2023
- 17:58 Украинские ФК Львов: Важно, чтобы русского у нас не было на расстоянии в тысячи километров
- 15:11 Прогнозы на футбол За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023