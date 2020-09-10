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NaVi возглавили группу А на ESL Pro League Season 12
"Рожденные побеждать" обыграли AGO 2:0
Сегодня начался онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. Соревнование пройдет до 6 октября. 16 команд между собой разыграют призовой фонд в размере 450 000 долларов.
В рамках группы А команда украинской организации Natus Vincere победила AGO. Встреча проходила в формате и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова набрал 9 очков в 4 матчах и возглавил турнирную таблицу.
Положение дел в группе А:
|#
|Группа A
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|4
|3
|1
|9
|2.
| BIG
|3
|2
|1
|6
|3.
| ENCE eSports
|3
|2
|1
|6
|4.
| G2 Esports
|3
|2
|1
|6
|5.
| GODSENT
|3
|1
|2
|3
|6.
| Heroic
|3
|1
|2
|3
|7.
| OG
|3
|1
|2
|3
|8.
| AGO
|4
|1
|3
|3
Запись поединка между NaVi и AGO