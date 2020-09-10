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NaVi возглавили группу А на ESL Pro League Season 12

CS:GO
(2 голосов)

"Рожденные побеждать" обыграли AGO 2:0

NaVi возглавили группу А на ESL Pro League Season 12
Новина українською

Сегодня начался онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. Соревнование пройдет до 6 октября. 16 команд между собой разыграют призовой фонд в размере 450 000 долларов.

В рамках группы А команда украинской организации Natus Vincere победила AGO. Встреча проходила в формате и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

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Таким образом, коллектив Кирилла "Boombl4" Михайлова набрал 9 очков в 4 матчах и возглавил турнирную таблицу.

Положение дел в группе А:

# Группа A
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 4 3 1 9
2. ​​ BIG 3 2 1 6
3. ​​ ENCE eSports 3 2 1 6
4. ​​ G2 Esports 3 2 1 6
5. ​​ GODSENT 3 1 2 3
6. ​​ Heroic 3 1 2 3
7. ​​ OG 3 1 2 3
8. ​​ AGO 4 1 3 3

Запись поединка между NaVi и AGO

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В статье: Natus Vincere
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