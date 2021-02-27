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NaVi вылетели в четвертьфинале IEM Katowice 2021
"Рожденные побеждать" уступили Gambit Esports
navi.gg
В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.
В четвертьфинале стадии плей-офф команда украинской организации Natus Vincere проиграла Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова:
- 12:16 на Overpass
- 5:16 на Train
Таким образом, "рожденные побеждать" покинули турнир, заняли 5-6 место и заработали 40 000 долларов, 825 очков в системе ESL Pro Tour и 400 баллов в рамках BLAST Premier.
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