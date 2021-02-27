NaVi вылетели в четвертьфинале IEM Katowice 2021

В период с 16 по 28 февраля проходят матчи турнира по CS:GO - IEM Katowice 2021. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В четвертьфинале стадии плей-офф команда украинской организации Natus Vincere проиграла Gambit Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова:

12:16 на Overpass

5:16 на Train

Таким образом, "рожденные побеждать" покинули турнир, заняли 5-6 место и заработали 40 000 долларов, 825 очков в системе ESL Pro Tour и 400 баллов в рамках BLAST Premier.

