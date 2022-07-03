CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание турниров по CS:GO на 2022 год
Мажор, LAN-турниры и другое
Вашему вниманию предлагаем календарь проведения турниров по дисциплине СS:GO на конец этого года. Среди соревнований есть турниры как в формате LAN (т.е. без зрителей), так и непосредственно на игровых аренах.
IEM Cologne 2022
- Дата: 5 июля – 17 июля
- Место проведения: Кельн, Германия
- Призовой фонд: $972 000
LAN Sweet LAN 2022
- Дата проведения: 15 августа – 30 августа
- Место проведения: Белград, Сербия
- Призовой фонд: $250 000
Blast Premier Fall Groups 2022
- Дата проведения: 19 августа – 29 августа
- Место проведения: студия
- Призовой фонд: $177 500
ESL Pro League Season 16
- Дата проведения: 31 августа – 2 октября
- Место проведения: TBA
- Призовой фонд: TBA
Blast Premier Fall Showdown 2022
- Дата проведения: 19 октября – 23 октября
- Место проведения: онлайн
- Призовой фонд: $135 000
IEM Rio Major 2022
- Дата проведения: 31 октября – 13 ноября
- Место проведения: Рио-де-Жанейро
- Призовой фонд: $1 000 000
Blast Premier Fall Final 2022
- Дата проведения: 22 ноября – 27 ноября
- Место проведения: арена
- Призовой фонд: $425 000
Blast Premier World Final 2022
- Дата проведения: 14 декабря – 18 декабря
- Место проведения: арена
- Призовой фонд: $1 млн
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Источник:Tribuna.com
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