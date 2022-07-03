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CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание турниров по CS:GO на 2022 год

CS:GO
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Мажор, LAN-турниры и другое

Расписание турниров по CS:GO на 2022 год

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Вашему вниманию предлагаем календарь проведения турниров по дисциплине СS:GO на конец этого года. Среди соревнований есть турниры как в формате LAN (т.е. без зрителей), так и непосредственно на игровых аренах.

IEM Cologne 2022

  • Дата: 5 июля – 17 июля
  • Место проведения: Кельн, Германия
  • Призовой фонд: $972 000

LAN Sweet LAN 2022

  • Дата проведения: 15 августа – 30 августа
  • Место проведения: Белград, Сербия
  • Призовой фонд: $250 000

Blast Premier Fall Groups 2022

  • Дата проведения: 19 августа – 29 августа
  • Место проведения: студия
  • Призовой фонд: $177 500

ESL Pro League Season 16

  • Дата проведения: 31 августа – 2 октября
  • Место проведения: TBA
  • Призовой фонд: TBA

Blast Premier Fall Showdown 2022

  • Дата проведения: 19 октября – 23 октября
  • Место проведения: онлайн
  • Призовой фонд: $135 000

IEM Rio Major 2022

  • Дата проведения: 31 октября – 13 ноября
  • Место проведения: Рио-де-Жанейро
  • Призовой фонд: $1 000 000

Blast Premier Fall Final 2022

  • Дата проведения: 22 ноября – 27 ноября
  • Место проведения: арена
  • Призовой фонд: $425 000

Blast Premier World Final 2022

  • Дата проведения: 14 декабря – 18 декабря
  • Место проведения: арена
  • Призовой фонд: $1 млн
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Источник:
Tribuna.com

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