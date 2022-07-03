Расписание турниров по CS:GO на 2022 год

Вашему вниманию предлагаем календарь проведения турниров по дисциплине СS:GO на конец этого года. Среди соревнований есть турниры как в формате LAN (т.е. без зрителей), так и непосредственно на игровых аренах.

IEM Cologne 2022

Дата: 5 июля – 17 июля

Место проведения: Кельн, Германия

Призовой фонд: $972 000

LAN Sweet LAN 2022

Дата проведения: 15 августа – 30 августа

Место проведения: Белград, Сербия

Призовой фонд: $250 000

Blast Premier Fall Groups 2022

Дата проведения: 19 августа – 29 августа

Место проведения: студия

Призовой фонд: $177 500

ESL Pro League Season 16

Дата проведения: 31 августа – 2 октября

Место проведения: TBA

Призовой фонд: TBA

Blast Premier Fall Showdown 2022

Дата проведения: 19 октября – 23 октября

Место проведения: онлайн

Призовой фонд: $135 000

IEM Rio Major 2022

Дата проведения: 31 октября – 13 ноября

Место проведения: Рио-де-Жанейро

Призовой фонд: $1 000 000

Blast Premier Fall Final 2022

Дата проведения: 22 ноября – 27 ноября

Место проведения: арена

Призовой фонд: $425 000

Blast Premier World Final 2022