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Только 4 команды из ТОП-30 начали тренировки в CS2

Counter-Strike
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Турниры все еще проходят на базе CS:GO

Только 4 команды из ТОП-30 начали тренировки в CS2

Новина українською

В начале сентября американская компания Valve начала глобальное тестирование новой Counter-Strike 2.

Портал HLTV предоставил информацию, что только 4 коллектива из рейтинга ТОП-30 профессиональных команд начали тренироваться в новой CS. Речь идет о Vitality, NIP, GamerLegion и украинской команде Monte.

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Впрочем, отмечается, что некоторые клубы не захотели предоставлять такую информацию. Поэтому не исключается, что количество таких коллективов больше.

Пока неизвестно когда пройдут первые официальные профессиональные турниры по CS2.

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В статье: киберспорт Monte
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Источник:
HLTV

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