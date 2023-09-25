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Только 4 команды из ТОП-30 начали тренировки в CS2
Турниры все еще проходят на базе CS:GO
В начале сентября американская компания Valve начала глобальное тестирование новой Counter-Strike 2.
Портал HLTV предоставил информацию, что только 4 коллектива из рейтинга ТОП-30 профессиональных команд начали тренироваться в новой CS. Речь идет о Vitality, NIP, GamerLegion и украинской команде Monte.
Впрочем, отмечается, что некоторые клубы не захотели предоставлять такую информацию. Поэтому не исключается, что количество таких коллективов больше.
Пока неизвестно когда пройдут первые официальные профессиональные турниры по CS2.
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