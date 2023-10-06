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S1mple показал самый высокий рейтинг на про-сцене в истории CS:GO
Александр - абсолютная легенда CS:GO
Screenshot from broadcast HTLV.org
Епоха Counter-Strike: Global Offensive офіційно підійшла до кінця. Аналітичні та кіберспортивні організації підбивають підсумки CS:GO.
Таким чином, портал HLTV визнав українського снайпера команди Natus Vincere Олександра "s1mple" Костилєва найкращим гравцем в історії.
Рейтинг гравця "народжених перемагати" склав 1,24. При цьому Олександр відіграв на професійній сцені 623 мапи.
На другому місці йде Матьє "ZywOo" Ербо (Vitality). Він має такий ж показник як і у українця, однак він провів лише 357 карти.
Трійку кращих замиках Ніколай "device" Рідтц - рейтинг 1,17 при 634 мапах.
This is why they are the best ????"s1mpleO and "zywoo transition to the new game as the best performers in the history of CS:GO Big Events— HLTV.org ("HLTVorg) October 5, 2023
Though the Ukrainian's longevity puts him at the top ???? pic.twitter.com/aK4d6jIRU9
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