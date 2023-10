S1mple показал самый высокий рейтинг на про-сцене в истории CS:GO

Епоха Counter-Strike: Global Offensive офіційно підійшла до кінця. Аналітичні та кіберспортивні організації підбивають підсумки CS:GO.

Таким чином, портал HLTV визнав українського снайпера команди Natus Vincere Олександра "s1mple" Костилєва найкращим гравцем в історії.

Рейтинг гравця "народжених перемагати" склав 1,24. При цьому Олександр відіграв на професійній сцені 623 мапи.

На другому місці йде Матьє "ZywOo" Ербо (Vitality). Він має такий ж показник як і у українця, однак він провів лише 357 карти.

Трійку кращих замиках Ніколай "device" Рідтц - рейтинг 1,17 при 634 мапах.

