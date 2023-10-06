  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. S1mple показал самый высокий рейтинг на про-сцене в истории CS:GO
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

S1mple показал самый высокий рейтинг на про-сцене в истории CS:GO

Counter-Strike
(1 голосов)

Александр - абсолютная легенда CS:GO

S1mple показал самый высокий рейтинг на про-сцене в истории CS:GO

Screenshot from broadcast HTLV.org

Новина українською

Епоха Counter-Strike: Global Offensive офіційно підійшла до кінця. Аналітичні та кіберспортивні організації підбивають підсумки CS:GO.

Таким чином, портал HLTV визнав українського снайпера команди Natus Vincere Олександра "s1mple" Костилєва найкращим гравцем в історії.

Рейтинг гравця "народжених перемагати" склав 1,24. При цьому Олександр відіграв на професійній сцені 623 мапи.

На другому місці йде Матьє "ZywOo" Ербо (Vitality). Він має такий ж показник як і у українця, однак він провів лише 357 карти.

Трійку кращих замиках Ніколай "device" Рідтц - рейтинг 1,17 при 634 мапах.

По теме
yellow-arrow
Игрок FaZe: СS2 непоследовательна во многих моментах и не готова к официальным турнирам
yellow-arrow
Monte продали Бороса в 7,5 раз дороже, чем купили
yellow-arrow
NaVi и Monte узнали своих соперников на первом турнире по CS2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде