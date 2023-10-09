Monte могут пропустить первый крупный турнир по CS2

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Украинская команда Monte рискует пропустить турнир в Австралии. Это связано с проблемой пересечь границу.

"Для нас это очередная возможность заявить о себе на весь мир и достойно представить украинский флаг на другом континенте. Но, к сожалению, пока мы не имеем возможности пересечь границу, ведь наши игроки и тренер сейчас находятся на территории Украины - мы всегда держали слово и возвращались после турниров домой.

Поэтому, едва ли не впервые, мы вынуждены просить помощи. Министерства, федерации, фонды - если у вас есть возможность помочь нам законно выехать на турнир!", - говорится в официальном сообщении клуба Monte.