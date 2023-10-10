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Капитан Monte sdy в ТОП-2 рейтинга игроков, которые улучшили свой уровень игры

Counter-Strike
(1 голосов)

За последний год в истории CS:GO

Капитан Monte sdy в ТОП-2 рейтинга игроков, которые улучшили свой уровень игры

Twitter BLAST.tv

Новина українською

Портал Dust2.us (прим. - это продукт HLTV) опубликовал ТОП-5 профессиональных игроков в Counter-Strike, которые совершили наибольший прогресс в плане индивидуального уровня игры. Рейтинг составлялся на основе показателей за последний год существования CS:GO.

Примечательно, что второе место в списке занял украинский игрок команды Monte Виктор "sdy" Оруджев. Средний рейтинг 26-летнего киберспортсмена вырос на 13% - то есть с показателя 0,98 до 1,11.

ТОП-5 игроков в CS:GO, которые прокачали свой индивидуальный уровень игры:

  • 1. Krimbo - на 15%
  • 2. sdy - на 13%
  • 3. k1to - на 11%
  • 4. frozen - на 10%
  • 5. hades - на 6%
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В статье: киберспорт Monte
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Источник:
dust2.us

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