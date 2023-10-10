Капитан Monte sdy в ТОП-2 рейтинга игроков, которые улучшили свой уровень игры

Портал Dust2.us (прим. - это продукт HLTV) опубликовал ТОП-5 профессиональных игроков в Counter-Strike, которые совершили наибольший прогресс в плане индивидуального уровня игры. Рейтинг составлялся на основе показателей за последний год существования CS:GO.

Примечательно, что второе место в списке занял украинский игрок команды Monte Виктор "sdy" Оруджев. Средний рейтинг 26-летнего киберспортсмена вырос на 13% - то есть с показателя 0,98 до 1,11.

ТОП-5 игроков в CS:GO, которые прокачали свой индивидуальный уровень игры: