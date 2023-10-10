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Капитан Monte sdy в ТОП-2 рейтинга игроков, которые улучшили свой уровень игры
За последний год в истории CS:GO
Twitter BLAST.tv
Портал Dust2.us (прим. - это продукт HLTV) опубликовал ТОП-5 профессиональных игроков в Counter-Strike, которые совершили наибольший прогресс в плане индивидуального уровня игры. Рейтинг составлялся на основе показателей за последний год существования CS:GO.
Примечательно, что второе место в списке занял украинский игрок команды Monte Виктор "sdy" Оруджев. Средний рейтинг 26-летнего киберспортсмена вырос на 13% - то есть с показателя 0,98 до 1,11.
ТОП-5 игроков в CS:GO, которые прокачали свой индивидуальный уровень игры:
- 1. Krimbo - на 15%
- 2. sdy - на 13%
- 3. k1to - на 11%
- 4. frozen - на 10%
- 5. hades - на 6%
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