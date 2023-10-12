Counter-Strike
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NaVi и Monte попали в ТОП-10 рейтинга от Valve
Лидер рейтинга - чемпион ESL Pro League Season 18
PGL
Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по Counter-Strike.
Украинские команды NaVi и Monte попали в первую десятку списка. В частности, коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) занял 5-е место, а команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) - 10-е.
Лидером рейтинга является победитель ESL Pro League Season 18 - MOUZ. Напомним, "мышки" в
Рейтинг Valve:
- 1. MOUZ - 1015
- 2. Vitality - 1001
- 3. ENCE - 989
- 4. G2 - 976
- 5. NAVI - 965
- 6. Spirit - 926
- 7. Virtus.pro - 917
- 8. 1WIN - 896
- 9. Cloud9 - 877
- 10. Monte - 858
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Источник:Valve
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