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NaVi и Monte попали в ТОП-10 рейтинга от Valve

Counter-Strike
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Лидер рейтинга - чемпион ESL Pro League Season 18

NaVi и Monte попали в ТОП-10 рейтинга от Valve

PGL

Новина українською

Американская компания Valve обновила региональный рейтинг команд по Counter-Strike.

Украинские команды NaVi и Monte попали в первую десятку списка. В частности, коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) занял 5-е место, а команда Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) - 10-е.

Лидером рейтинга является победитель ESL Pro League Season 18 - MOUZ. Напомним, "мышки" в гранд-финале того турнира обыграли именно Natus Vincere.

Рейтинг Valve:

  • 1. MOUZ - 1015
  • 2. Vitality - 1001
  • 3. ENCE - 989
  • 4. G2 - 976
  • 5. NAVI - 965
  • 6. Spirit - 926
  • 7. Virtus.pro - 917
  • 8. 1WIN - 896
  • 9. Cloud9 - 877
  • 10. Monte - 858
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В статье: Natus Vincere Monte
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Источник:
Valve

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