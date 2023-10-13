Monte все-таки сыграют на первом крупном турнире по CS2

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Украинская команда Monte все же сможет сыграть на турнире в Австралии. Ранее была информация, что коллектив Виктора "sdy" Оруджева пропустить соревнования из-за проблем с пересечением границы.

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Однако как сообщила украинская киберспортивная организация наши ребята сумели выехать на IEM Sydney 2023.