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Monte все-таки сыграют на первом крупном турнире по CS2

Counter-Strike
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Украинская команда сумела пересечь границу

Monte все-таки сыграют на первом крупном турнире по CS2

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Украинская команда Monte все же сможет сыграть на турнире в Австралии. Ранее была информация, что коллектив Виктора "sdy" Оруджева пропустить соревнования из-за проблем с пересечением границы.

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Однако как сообщила украинская киберспортивная организация наши ребята сумели выехать на IEM Sydney 2023.

"Знаем, вы долго ждали эту новость. Но только сегодня мы в полном составе смогли пересечь границу, чтобы сыграть на первом крупном турнире по CS2. После чего обязательно вернемся домой, а не как некоторые.

Спасибо всем причастным. Очень много людей откликнулось и реально помогли - кто-то обычным репостом, а кто-то делом. Вся банда Монте - вы лучшие", - говорится в официальном сообщении Monte.

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В статье: киберспорт Monte
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Источник:
MONTE GANG

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