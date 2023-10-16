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NaVi победили Apeks и уступили MOUZ на IEM Sydney 2023
Natus Vincere выступают без s1mple
telegram @natus_vincere_official
Сегодня, 16-го октября в Австралии стартовал первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincere уже отыграла в Сиднее два поединка. В первом матче NaVi в формате "Best of 1" переиграли Apeks.
Вторая игра проходила в формате "Best of 3". На этот раз "рожденные побеждать" уступили MOUZ (со счетом 1:2 - 13:16, 13:4, 6:13). Напомним, именно для "мышек" NaVi проиграли в
Напомним, основной снайпер команды Александр "s1mple" Костылев
Запись поединка между NaVi и Apeks
Map 1 - Mirage
Запись поединка между NaVi и MOUZ
Map 1 - Mirage
Map 2 - Inferno
Map 3 - Ancient
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