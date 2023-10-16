NaVi победили Apeks и уступили MOUZ на IEM Sydney 2023

Сегодня, 16-го октября в Австралии стартовал первый крупный турнир по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023. Команды борются за 250 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincere уже отыграла в Сиднее два поединка. В первом матче NaVi в формате "Best of 1" переиграли Apeks.

Вторая игра проходила в формате "Best of 3". На этот раз "рожденные побеждать" уступили MOUZ (со счетом 1:2 - 13:16, 13:4, 6:13). Напомним, именно для "мышек" NaVi проиграли в гранд-финале ESL Pro League Season 18.

Напомним, основной снайпер команды Александр "s1mple" Костылев не смог приехать на турнир . Его место занял тренер NaVi - Андрей "B1ad3" Городенский.

Запись поединка между NaVi и Apeks

Map 1 - Mirage

Запись поединка между NaVi и MOUZ

Map 1 - Mirage

Map 2 - Inferno

Map 3 - Ancient