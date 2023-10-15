Официально: s1mple пропустит IEM Sydney 2023

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Украинская команда Natus Vincere выступит на турнире в Австралии. Однако ростер "рожденных побеждать" претерпел изменения.

Место снайпера Александра "s1mple" Костылева займет тренер NaVi Андрей "B1ad3" Городенский.

Как сообщает журналист портала Dexerto Луис Мира, Костылев пропустит турнир из-за проблем с документами. Отмечается, что Александр еще не получил справку на проживание в Европе.

Состав NAVI CS на IEM Sydney 2023: