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Официально: s1mple пропустит IEM Sydney 2023
У Александра проблемы с документами
Photo by Michal Konkol via BLAST
В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.
Украинская команда Natus Vincere выступит на турнире в Австралии. Однако ростер "рожденных побеждать" претерпел изменения.
Место снайпера Александра "s1mple" Костылева займет тренер NaVi Андрей "B1ad3" Городенский.
Как сообщает журналист портала Dexerto Луис Мира, Костылев пропустит турнир из-за проблем с документами. Отмечается, что Александр еще не получил справку на проживание в Европе.
Состав NAVI CS на IEM Sydney 2023:
- Андрей "B1ad3" Городеньский
- Валерий "b1t" Ваховский
- Алекси "Aleksib" Виролайнен
- Юстинас "jL" Лекавичус
- Михай "iM" Иван
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