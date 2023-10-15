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Официально: s1mple пропустит IEM Sydney 2023

Counter-Strike
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У Александра проблемы с документами

Официально: s1mple пропустит IEM Sydney 2023

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською

В период с 16-го по 22-е октября пройдет первый крупный киберспортивный турнир в истории CS2 - IEM Sydney 2023.

Украинская команда Natus Vincere выступит на турнире в Австралии. Однако ростер "рожденных побеждать" претерпел изменения.

Место снайпера Александра "s1mple" Костылева займет тренер NaVi Андрей "B1ad3" Городенский.

Как сообщает журналист портала Dexerto Луис Мира, Костылев пропустит турнир из-за проблем с документами. Отмечается, что Александр еще не получил справку на проживание в Европе.

Состав NAVI CS на IEM Sydney 2023:

  • Андрей "B1ad3" Городеньский
  • Валерий "b1t" Ваховский
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен
  • Юстинас "jL" Лекавичус
  • Михай "iM" Иван
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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
navi.gg

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