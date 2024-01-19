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NaVi обыграли россиян и вышли на один из RMR-турниров PGL Major Copenhagen 2024

Counter-Strike
Обновлено

Перед этим "рожденные побеждать" одолели ECSTATIC и 9Pandas

NaVi обыграли россиян и вышли на один из RMR-турниров PGL Major Copenhagen 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 18-го по 20-е января в онлайне проходят матчи закрытой квалификации к RMR-турнирам на PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Украинская команда Natus Vincere успешно прошла отбор. Вчера "рожденные побеждать" стартовали с двух побед над ECSTATIC (Inferno - 13:6) и в поединке с 9Pandas (Anubis - 13:6). Обе встречи проходили в формате "Best of 3".

Сегодня же, 19-го января в третьем раунде NaVi переиграли российский коллектив Virtus.pro - со счетом 2-0:

  • 19:16 на Overpass,
  • 16:12 на Anubis.

Таким образом, команда украинского клуба пробилась на европейский европейский RMR по CS2.

Первая карта между NaVi и Virtus.pro

Вторая карта между NaVi и Virtus.pro

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