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NaVi сыграют в группе C на BLAST Premier: Spring Groups 2024
Турнир стартует уже завтра
BLAST.tv
В период с 22-го по 28-е января пройдет LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование состоится в столице Дании, Копенгагене.
16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024. Кроме того коллективы разыграют между собой очки, которые необходимы для попадания в мировой финал.
Украинская команда Natus Vincere также примет участие в турнире. "Рожденные побеждать" попали в квартет C, где сыграют против COL, G2 и NiP.
В целом все коллективы на турнире поделились на 4 группы. Победитель каждого квартета получит слот на осенний финал, а финалисты получат еще два места в стадии Play-In.
В свою очередь, все остальные команды попадут в онлайн-турнир BLAST Premier: Spring Showdown 2024.
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