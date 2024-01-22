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Monte потеряли одну позицию в ТОП-10 мирового рейтинга HLTV

Counter-Strike

NaVi же сохранили 4-е место

Monte потеряли одну позицию в ТОП-10 мирового рейтинга HLTV

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранила за собой 4-ю позицию в рейтинге. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) упал на 7-е место, потеряв одну позицию.

Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Vitality - 983 очка
  • 2. FaZe – 933
  • 3. MOUZ – 525
  • 4. NaVi – 423
  • 5. Virtus.pro - 358
  • 6. G2 (7) – 346
  • 7. Monte (6) - 328
  • 8. Complexity – 324
  • 9. Cloud9 (10) – 296
  • 10. Falcons (9) - 282
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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
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