Monte потеряли одну позицию в ТОП-10 мирового рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранила за собой 4-ю позицию в рейтинге. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) упал на 7-е место, потеряв одну позицию.

Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.

Рейтинг HLTV: