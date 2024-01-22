Counter-Strike
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Monte потеряли одну позицию в ТОП-10 мирового рейтинга HLTV
NaVi же сохранили 4-е место
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка. Команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) сохранила за собой 4-ю позицию в рейтинге. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) упал на 7-е место, потеряв одну позицию.
Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.
Рейтинг HLTV:
- 1. Vitality - 983 очка
- 2. FaZe – 933
- 3. MOUZ – 525
- 4. NaVi – 423
- 5. Virtus.pro - 358
- 6. G2 (7) – 346
- 7. Monte (6) - 328
- 8. Complexity – 324
- 9. Cloud9 (10) – 296
- 10. Falcons (9) - 282
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