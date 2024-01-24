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NaVi - самая популярная украинская киберспортивная организация

Counter-Strike
Обновлено

По количеству подписчиков в социальных сетях

NaVi - самая популярная украинская киберспортивная организация

navi.gg

Новина українською

Аналитический портал Esports Charts сформировал рейтинг самых популярных украинских киберспортивных организаций в социальных сетях.

В частности, по количеству подписчиков первое место в ТОПе заняли Natus Vincere. "Рожденные побеждать" имеют 6,1 млн подписчиков на различных ресурсах.

Вторая позиция в списке отошла для B8 (208 тысяч подписчиков), а третье место - для Monte (134 тысячи).

NaVi - самая популярная украинская киберспортивная организация - изображение 1
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Источник:
Esports Charts
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