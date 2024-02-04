Monte стартовали с поражения на IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte стартовала на турнире. В частности, коллектив Виктора "sdy" Оруджева провел первый поединок в квартете B. В итоге Monte провели встречу в формате "Bo3" против GamerLegion и проиграли со счетом 0-2:

Overpass - 13:8,

Ancient - 13:5.

Monte - GamerLegion - 1 map

Monte - GamerLegion - 2 map