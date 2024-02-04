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Monte стартовали с поражения на IEM Katowice 2024

Counter-Strike

Без шансов уступили для GamerLegion - 0:2

Monte стартовали с поражения на IEM Katowice 2024

HLTV

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Monte стартовала на турнире. В частности, коллектив Виктора "sdy" Оруджева провел первый поединок в квартете B. В итоге Monte провели встречу в формате "Bo3" против GamerLegion и проиграли со счетом 0-2:

  • Overpass - 13:8,
  • Ancient - 13:5.

Monte - GamerLegion - 1 map

Monte - GamerLegion - 2 map

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