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Monte стартовали с поражения на IEM Katowice 2024
Без шансов уступили для GamerLegion - 0:2
HLTV
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня украинская команда Monte стартовала на турнире. В частности, коллектив Виктора "sdy" Оруджева провел первый поединок в квартете B. В итоге Monte провели встречу в формате "Bo3" против GamerLegion и проиграли со счетом 0-2:
- Overpass - 13:8,
- Ancient - 13:5.
Monte - GamerLegion - 1 map
Monte - GamerLegion - 2 map
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