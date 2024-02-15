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NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Выйти на мейджор с первой попытки не удалось
telegram @natus_vincere_official
Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere провела свой третий матч на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
Сегодня, 15 февраля "рожденные побеждать" в рамках серии "Best of 3" провели встречу против российского коллектива Virtus.pro.
В итоге команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) уступила со счетом 0-2:
- 9:13 на Ancient,
- 9:13 на Anubis.
Для "медведей" (Virtus.pro) эта победа стала третьей, благодаря чему они напрямую добыли слот на мэйджор в Копенгагене.
В свою очередь общий счет NaVi на данный момент составляет
NaVi - Virtus.pro - Ancient
NaVi - Virtus.pro - Anubis
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