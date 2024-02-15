NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere провела свой третий матч на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Сегодня, 15 февраля "рожденные побеждать" в рамках серии "Best of 3" провели встречу против российского коллектива Virtus.pro.

В итоге команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) уступила со счетом 0-2:

9:13 на Ancient,

9:13 на Anubis.

Для "медведей" (Virtus.pro) эта победа стала третьей, благодаря чему они напрямую добыли слот на мэйджор в Копенгагене.

В свою очередь общий счет NaVi на данный момент составляет 2:1 . Вчера, украинский коллектив обыграл KOI и Enterprise.

NaVi - Virtus.pro - Ancient

NaVi - Virtus.pro - Anubis