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NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Counter-Strike
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Выйти на мейджор с первой попытки не удалось

NaVi проиграли россиянам из Virtus.pro на на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024

telegram @natus_vincere_official

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Команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere провела свой третий матч на европейском RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Сегодня, 15 февраля "рожденные побеждать" в рамках серии "Best of 3" провели встречу против российского коллектива Virtus.pro.

В итоге команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) уступила со счетом 0-2:

  • 9:13 на Ancient,
  • 9:13 на Anubis.

Для "медведей" (Virtus.pro) эта победа стала третьей, благодаря чему они напрямую добыли слот на мэйджор в Копенгагене.

В свою очередь общий счет NaVi на данный момент составляет 2:1. Вчера, украинский коллектив обыграл KOI и Enterprise.

NaVi - Virtus.pro - Ancient

NaVi - Virtus.pro - Anubis

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киберспорт Natus Vincere
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