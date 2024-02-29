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Игрок Monte br0 перешел в состав Astralis

Counter-Strike
Обновлено

Перед этим украинскую команду покинул Виктор "sdy" Оруджев

Игрок Monte br0 перешел в состав Astralis

HLTV

Новина українською

Датская киберспортивная организация Astralis подписала экс-игрока украинской команды Monte Александра "br0" Бро.

21-летний датчанин вернулся в свою родную команду, так как является воспитанником академии Astralis.

Напомним, Бро выступал за Monte с июля прошлого года.

Примечательно, что на днях также стало известно, что состав Monte покинул капитан коллектива Виктор "sdy" Оруджев.

Изменения в ростере Monte начались после того как команда украинской организации уступила вышеупомянутым Astralis и не вышла на мейджор в Копенгагене (PGL CS2 Major Copenhagen 2024).

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