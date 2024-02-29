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Игрок Monte br0 перешел в состав Astralis
Перед этим украинскую команду покинул Виктор "sdy" Оруджев
HLTV
Датская киберспортивная организация Astralis подписала экс-игрока украинской команды Monte Александра "br0" Бро.
21-летний датчанин вернулся в свою родную команду, так как является воспитанником академии Astralis.
Напомним, Бро выступал за Monte с июля прошлого года.
Примечательно, что на днях также стало известно, что состав Monte
Изменения в ростере Monte начались после того как команда украинской организации уступила вышеупомянутым Astralis и
Welcome home, Alexander '@br0CSGO' Bro ????— Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) February 29, 2024
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