Игрок Monte br0 перешел в состав Astralis

Датская киберспортивная организация Astralis подписала экс-игрока украинской команды Monte Александра "br0" Бро.

21-летний датчанин вернулся в свою родную команду, так как является воспитанником академии Astralis.

Напомним, Бро выступал за Monte с июля прошлого года.

Примечательно, что на днях также стало известно, что состав Monte покинул капитан коллектива Виктор "sdy" Оруджев.

Изменения в ростере Monte начались после того как команда украинской организации уступила вышеупомянутым Astralis и не вышла на мейджор в Копенгагене (PGL CS2 Major Copenhagen 2024).

Welcome home, Alexander '@br0CSGO' Bro ????



Read more about the signing: