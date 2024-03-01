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CS - самая популярная кибердисциплина в Украине за прошлый год

Counter-Strike

По данным Esports Charts

CS - самая популярная кибердисциплина в Украине за прошлый год

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал Esports Charts опубликовал данные, согласно которым Counter-Strike является самой популярной киберспортивной дисциплиной в Украине за 2023-й год.

Статистика формировалась на основе просмотров трансляций на родном языке на стриминговой платформе Twich.

CS - самая популярная кибердисциплина в Украине за прошлый год - изображение 1

При этом больше всего онлайн и офлайн соревнований в нашей стране проводилось по дисциплине Dota 2, а именно 74 турнира.

CS - самая популярная кибердисциплина в Украине за прошлый год - изображение 2
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Источник:
Esports Charts
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