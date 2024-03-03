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Команда организации Зинченко стартовала с двух побед в отборе к IEM Dallas

Counter-Strike

И одного поражения

Команда организации Зинченко стартовала с двух побед в отборе к IEM Dallas

Passion UA

Новина українською

Команда киберспортивной организации Passion UA, основателем которой является защитник лондонского "Арсенала", стартовала в отборе на турнир по дисциплине CS2 - IEM Dallas 2024.

Passion UA начала свои выступления с двух побед. А именно, команда Зинченко не оставила шансов для коллектива Abordage, выиграв абсолютно все раунды. А позже тоже достаточно уверенно Passion UA одолели totimortii.

Впрочем, вкус побед команде украинского защитника испортил напряженный поединок, и в итоге поражение от GL Academy.

Результаты игрового дня за 3-е марта:

  • Passion UA - Abordage - 13:0
  • Passion UA - totimortii - 13:3
  • Passion UA - GL Academy - 11:13
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