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Команда организации Зинченко стартовала с двух побед в отборе к IEM Dallas
И одного поражения
Passion UA
Команда киберспортивной организации Passion UA, основателем которой является защитник лондонского "Арсенала", стартовала в отборе на турнир по дисциплине CS2 - IEM Dallas 2024.
Passion UA начала свои выступления с двух побед. А именно, команда Зинченко не оставила шансов для коллектива Abordage, выиграв абсолютно все раунды. А позже тоже достаточно уверенно Passion UA одолели totimortii.
Впрочем, вкус побед команде украинского защитника испортил напряженный поединок, и в итоге поражение от GL Academy.
Результаты игрового дня за 3-е марта:
- Passion UA - Abordage - 13:0
- Passion UA - totimortii - 13:3
- Passion UA - GL Academy - 11:13
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