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Экс-игрок NaVi: Я бы добавил турнирную систему прямо в CS2
Для того, чтобы обычные игроки могли соревноваться каждый день
Фото з відкритих джерел
Бывший киберспортсмен, а сейчас комментатор Арсений "ceh9" Триноженко поделился мыслями по поводу потенциального введения системы рейтинговых матчей в дисциплину CS2.
В прошлом игрок украинской команды Natus Vincere считает, что данная система позволит соревноваться непрофессионалам.
"Я бы добавил турнирную систему прямо в CS2, чтобы люди могли играть друг против друга ежедневно на плюс-минус профессиональной основе", - рассказал Арсений.
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