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Экс-игрок NaVi: Я бы добавил турнирную систему прямо в CS2

Counter-Strike

Для того, чтобы обычные игроки могли соревноваться каждый день

Экс-игрок NaVi: Я бы добавил турнирную систему прямо в CS2

Фото з відкритих джерел

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Бывший киберспортсмен, а сейчас комментатор Арсений "ceh9" Триноженко поделился мыслями по поводу потенциального введения системы рейтинговых матчей в дисциплину CS2.

В прошлом игрок украинской команды Natus Vincere считает, что данная система позволит соревноваться непрофессионалам.

"Я бы добавил турнирную систему прямо в CS2, чтобы люди могли играть друг против друга ежедневно на плюс-минус профессиональной основе", - рассказал Арсений.

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Источник:
bo3.gg
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