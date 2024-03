Sdy вернется в Monte

Сегодня, 6-го марта украинская команда проведет поединок против коллектива Imperial в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Начало встречи - 21:30.

За Monte в этой встрече сыграет уже бывший их игрок Виктор "sdy" Оруджев. Впрочем, как сообщил украинский киберспортсмен, вернется он только на одну игру.

После этого уже сам официальный аккаут Monte в Twitter подтвердил участие Оруджева в поединке против Imperial.

He's back @somedieyoungCS ????



But only for one game. See you tomorrow????#MonteGang pic.twitter.com/0IthCHMKQd