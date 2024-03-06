Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sdy вернется в Monte
Однако, только на одну игру
Twitter BLAST.tv
Сегодня, 6-го марта украинская команда проведет поединок против коллектива Imperial в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Начало встречи - 21:30.
За Monte в этой встрече сыграет уже бывший их игрок Виктор "sdy" Оруджев. Впрочем, как сообщил украинский киберспортсмен, вернется он только на одну игру.
"Пока я без команды, свободный агент. Скорее всего, завтра сыграю за Monte на BLAST. Потому что им не разрешают замены.
Им придется играть с Ламичем (прим. - речь идет о тренере Monte Сергее Беджанове), если я не сыграю. А у меня завтра получается, так что сыграю завтра. Скорее всего", - рассказал Виктор на своем стриме.
После этого уже сам официальный аккаут Monte в Twitter подтвердил участие Оруджева в поединке против Imperial.
He's back @somedieyoungCS ????— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) March 6, 2024
But only for one game. See you tomorrow????#MonteGang pic.twitter.com/0IthCHMKQd
Напомним, sdy покинул Monte в прошлом месяце по соглашению сторон.
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
- Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Monte потеряли 11 позиций в рейтинге Valve
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО