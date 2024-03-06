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Sdy вернется в Monte

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Однако, только на одну игру

Sdy вернется в Monte

Twitter BLAST.tv

Новина українською

Сегодня, 6-го марта украинская команда проведет поединок против коллектива Imperial в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Начало встречи - 21:30.

За Monte в этой встрече сыграет уже бывший их игрок Виктор "sdy" Оруджев. Впрочем, как сообщил украинский киберспортсмен, вернется он только на одну игру.

"Пока я без команды, свободный агент. Скорее всего, завтра сыграю за Monte на BLAST. Потому что им не разрешают замены.

Им придется играть с Ламичем (прим. - речь идет о тренере Monte Сергее Беджанове), если я не сыграю. А у меня завтра получается, так что сыграю завтра. Скорее всего", - рассказал Виктор на своем стриме.

После этого уже сам официальный аккаут Monte в Twitter подтвердил участие Оруджева в поединке против Imperial.

Напомним, sdy покинул Monte в прошлом месяце по соглашению сторон.

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киберспорт Виктор Оруджев Monte
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