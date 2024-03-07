Первый матч для s1mple за Falcons может стать последним

В ночь с 6-го на 7-е марта в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024 коллектив Falcons встречался с Metizport.

Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился победой Metizport со счетом 2-1:

Mirage 13:9,

Overpass 4:13,

Vertigo 11:13.

В составе Falcons в этой игре дебютировал украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Falcons арендовали 26-летнего киберспортсмена у украинской организации Natus Vincere.

Поскольку срок соглашения составляет всего 1 месяц, а следующий турнир Falcons датируется 23-м апреля, поэтому это вполне может быть и последним матчем s1mple за европейский коллектив.

Напомним, на официальном уровне Костылев не выступал с октября прошлого календарного года. Тогда Александр объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив NaVi (прим. - резервный состав).