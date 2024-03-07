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Первый матч для s1mple за Falcons может стать последним
У команды не осталось официальных турниров в марте
HLTV
В ночь с 6-го на 7-е марта в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024 коллектив Falcons встречался с Metizport.
Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился победой Metizport со счетом 2-1:
- Mirage 13:9,
- Overpass 4:13,
- Vertigo 11:13.
В составе Falcons в этой игре дебютировал украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Falcons арендовали 26-летнего киберспортсмена у украинской организации Natus Vincere.
Поскольку срок соглашения составляет всего 1 месяц, а следующий турнир Falcons датируется 23-м апреля, поэтому это вполне может быть и последним матчем s1mple за европейский коллектив.
Напомним, на официальном уровне Костылев не выступал с октября прошлого календарного года. Тогда Александр объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив NaVi (прим. - резервный состав).
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