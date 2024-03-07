  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Первый матч для s1mple за Falcons может стать последним
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч для s1mple за Falcons может стать последним

Counter-Strike
Обновлено

У команды не осталось официальных турниров в марте

Первый матч для s1mple за Falcons может стать последним

HLTV

Новина українською

В ночь с 6-го на 7-е марта в рамках BLAST Premier: Spring Showdown 2024 коллектив Falcons встречался с Metizport.

Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился победой Metizport со счетом 2-1:

  • Mirage 13:9,
  • Overpass 4:13,
  • Vertigo 11:13.

В составе Falcons в этой игре дебютировал украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Falcons арендовали 26-летнего киберспортсмена у украинской организации Natus Vincere.

Поскольку срок соглашения составляет всего 1 месяц, а следующий турнир Falcons датируется 23-м апреля, поэтому это вполне может быть и последним матчем s1mple за европейский коллектив.

Напомним, на официальном уровне Костылев не выступал с октября прошлого календарного года. Тогда Александр объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив NaVi (прим. - резервный состав).

По теме
yellow-arrow
Партнер s1mple по Falcons: Он одаренный от природы, поэтому очень быстро все схватывает
yellow-arrow
Sdy вернется в Monte
yellow-arrow
Monte потеряли 11 позиций в рейтинге Valve
киберспорт Александр Костылев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ШТАБ CS2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости