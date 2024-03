Monte с sdy в составе прошли в четвертьфинал BLAST Premier Spring Showdown 2024

В ночь с 6-го на 7-е марта украинская команда Monte провела поединок в рамках BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Monte боролись с коллективом Imperial за выход в четвертьфинал турнира. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Monte со счетом 2-0:

В полуфинале Monte сыграют против Metizport.

Our team remembered how to win ????



GGs @imperialesports #BLASTPremier pic.twitter.com/ks3uDPFWzG