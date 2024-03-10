Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Monte DemQQ: План на ближайшие две недели - собрать костяк команды
Ранее коллектив покинули br0 и sdy
MONTE GANG
Игрок украинской команды Monte Сергей "DemQQ" Демченко рассказал о состоянии дел с новым ростером коллектива.
"План на ближайшие две недели - собрать костяк, чтобы он был и начать тренироваться.
Мы где-то на финишной прямой к тому, чтобы дособрать команду. Просто следите - кто не следит, кто следит - ждите", - рассказал Демченко на своем стриме на платформе Twich.
Недавно ряды Monte покинули Александр "br0" Бро и Виктор "sdy" Оруджев.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ
- Арсенал вырвался в лидеры, но Ливерпуль и Манчестер Сити близко. Турнирная таблица АПЛ
- "Я же не буду его перевоспитывать": Скрипник рассказал об отношениях с Гармашем
- Monte с sdy в составе прошли в четвертьфинал BLAST Premier Spring Showdown 2024
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн