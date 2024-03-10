Игрок Monte DemQQ: План на ближайшие две недели - собрать костяк команды

Игрок украинской команды Monte Сергей "DemQQ" Демченко рассказал о состоянии дел с новым ростером коллектива.

"План на ближайшие две недели - собрать костяк, чтобы он был и начать тренироваться.

Мы где-то на финишной прямой к тому, чтобы дособрать команду. Просто следите - кто не следит, кто следит - ждите", - рассказал Демченко на своем стриме на платформе Twich.