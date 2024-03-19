Министр культуры Дании выступил за исключение россиян из мейджора в Копенгагене

В период с 17-го по 31-е марта в Копенгагене проходит мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт раскритиковал участие российских киберспортсменов и комнд в турнире.

"Пока Россия продолжает свою незаконную агрессивную войну в Украине, я не считаю, что российским спортсменам следует позволять участвовать в международных спортивных соревнованиях. Это, конечно, также касается и киберспорта.

Даже если это будет румынский организатор (прим. - речь идет о PGL), я все равно призываю исключить россиян", - заявил Энгель-Шмидт.