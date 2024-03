Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.

Российская команда 9 Pandas получила путевку на турнир, однако пропустит соревнования из-за проблем с визами.

Информацию официально подтвердил организатор мейджора PGL. Лишь у трех игроков из команды не было проблем с документами.

Таким образом, место 9 Pandas займет коллектив GamerLegion, который занял второе место в европейской квалификации. Для них это станет лишь 3-е выступление на мэйджорах по дисциплине Сounter-Strike.

???? We are excited to announce the completion of team roster submissions, including substitutes and coaches, for the PGL CS2 Major Copenhagen 2024 ????????????



