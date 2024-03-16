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Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами
Их заменят GamerLegion
HLTV
В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.
Российская команда 9 Pandas получила путевку на турнир, однако пропустит соревнования из-за проблем с визами.
Информацию официально подтвердил организатор мейджора PGL. Лишь у трех игроков из команды не было проблем с документами.
Таким образом, место 9 Pandas займет коллектив GamerLegion, который занял второе место в европейской квалификации. Для них это станет лишь 3-е выступление на мэйджорах по дисциплине Сounter-Strike.
???? We are excited to announce the completion of team roster submissions, including substitutes and coaches, for the PGL CS2 Major Copenhagen 2024 ????????????— PGL (@pglesports) March 14, 2024
????️ Find all squads here: https://t.co/tvqqTxftte#PGLMAJOR pic.twitter.com/E7AFqH7yUD
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