  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами

Counter-Strike

Их заменят GamerLegion

Российская команда 9 Pandas пропустит мейджор из-за проблем с визами

HLTV

Новина українською

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.

Российская команда 9 Pandas получила путевку на турнир, однако пропустит соревнования из-за проблем с визами.

Читайте такжеS1mple попал в заявку NaVi на мейджор в Копенгагене

Информацию официально подтвердил организатор мейджора PGL. Лишь у трех игроков из команды не было проблем с документами.

Таким образом, место 9 Pandas займет коллектив GamerLegion, который занял второе место в европейской квалификации. Для них это станет лишь 3-е выступление на мэйджорах по дисциплине Сounter-Strike.

По теме
yellow-arrow
Игрок Monte стал вторым лучшим игроком европейского хаба на платформе FACEIT
yellow-arrow
Monte сыграют на Global Esports Tour Rio 2024
yellow-arrow
Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости