NaVi и Monte узнали своих соперников на ESL Pro League Season 19

В период 23-го по 5-е мая на Мальте пройдет групповой этап турнира по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 19. В свою очередь поединки плей-офф состоятся с 10-го по 12-е мая. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.

Команды украинских организаций Natus Vincere и Monte также примут участие в этом турнире и узнали своих соперников. В частности, "рожденные побеждать" попали в группу D, где их соперниками станут: Heroic, Ninjas in Pyjamas, BOSS, Jeeves, Pera Esports, Complexity Gaming и BIG.

А Monte попали в группу C и сыграют против GamerLegion, ENCE, Team Liquid, FORZE Esports, Bad News Kangaroos, MOUZ и FURIA Esports.

В прошлом сезоне ESL Pro League Season NaVi дошли до финала, а Monte - до стадии 1/2.

