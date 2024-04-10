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jL: Отрицательный K/D? В некоторых матчах нас просто разгромили
Игрок NaVi — о победе на PGL Major Copenhagen
HLTV
Литовский игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичюс поделился мыслями на счет
— Во-первых, поздравляем с этой большой победой на мейджоре. Как думаешь, за счет чего вы победили?
— Спасибо, очень приятно слышать такие теплые слова. Я думаю, что мы просто играли в качественный командный CS и были морально готовы к битвам, с которыми нам пришлось столкнуться.
— Ты всегда кричишь SIUUUUUUUU, эта фраза просто тебе нравится, или может ты фанат Криштиану?
— Мне просто нравится эта фраза ха-ха, но в день финала я вздремнул 20 минут и мне приснилось, как я выигрываю мэйджор и кричу "SIUUUUUUUUU". Я сделал это в реальной жизни, и толпа кричала мне в ответ, это был волшебный момент.
— Вы первая команда в истории, которая выиграла мэйджор с отрицательным K/D, волнует ли это тебя?
— Нет, совсем нет. Это произошло, потому что в некоторых матчах нас просто разгромили. Это интересный рекорд. Самое главное это то, что мы выиграли самые результативные раунды и матчи.
— Можешь рассказать, что было после победы в финале? Вы где-то праздновали с командой?
— У нас не было командного празднования, но мы все общались друг с другом индивидуально, у большинства из нас здесь были семьи, было бы трудно собрать нас всех вместе. Я, например, провел время со своей женой и несколькими лучшими друзьями. Shoutout bondeush!
Напомним, Лекавичюс стал MVP турнира PGL Major Copenhagen.
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