jL: Отрицательный K/D? В некоторых матчах нас просто разгромили

Литовский игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичюс поделился мыслями на счет триумфа "рожденных побеждать" на первом в истории мэйджора по дисциплине CS2.

— Во-первых, поздравляем с этой большой победой на мейджоре. Как думаешь, за счет чего вы победили?

— Спасибо, очень приятно слышать такие теплые слова. Я думаю, что мы просто играли в качественный командный CS и были морально готовы к битвам, с которыми нам пришлось столкнуться.

— Ты всегда кричишь SIUUUUUUUU, эта фраза просто тебе нравится, или может ты фанат Криштиану?

— Мне просто нравится эта фраза ха-ха, но в день финала я вздремнул 20 минут и мне приснилось, как я выигрываю мэйджор и кричу "SIUUUUUUUUU". Я сделал это в реальной жизни, и толпа кричала мне в ответ, это был волшебный момент.

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— Вы первая команда в истории, которая выиграла мэйджор с отрицательным K/D, волнует ли это тебя?

— Нет, совсем нет. Это произошло, потому что в некоторых матчах нас просто разгромили. Это интересный рекорд. Самое главное это то, что мы выиграли самые результативные раунды и матчи.

— Можешь рассказать, что было после победы в финале? Вы где-то праздновали с командой?

— У нас не было командного празднования, но мы все общались друг с другом индивидуально, у большинства из нас здесь были семьи, было бы трудно собрать нас всех вместе. Я, например, провел время со своей женой и несколькими лучшими друзьями. Shoutout bondeush!

Напомним, Лекавичюс стал MVP турнира PGL Major Copenhagen.