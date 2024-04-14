Faze Clan стали чемпионами IEM Chengdu 2024

В период с 8-го по 14-е апреля в Китае проходил турнир по дисциплине CS2 - IEM Chengdu 2024. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Сегодня состоялся решающий матч турнира. В гранд-финале столкнулись коллективы MOUZ и FaZe Clan. В итоге титул завоевали последние. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

Таким образом, Faze Clan в качестве чемпиона заработали 100 тысяч долларов и слот на предстоящий IEM Cologne 2024.

Примечательно, что FaZe, благодаря выходу в финал IEM Chengdu 2024, установили новый рекорд турниров уровня S-Tier. Речь идет о 8 выходах в финальные поединки подряд.

Напомним, украинская команда Monte тоже должна была сыграть на турнире, однако не смогла пересечь границу Украины. Место украинского коллектива на IEM Chengdu заняла китайская команда Steel Helmet.

Запис гранд-фіналу IEM Chengdu 2024

Mouz - Faze Clan - Overpass

Mouz - Faze Clan - Nuke