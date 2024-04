Бывший игрок NaVi перешел в Virtus.pro

Киберспортивная организация Cloud9 объявила, что игрок Cloud9 Денис "electroNic" Шарипов. Российский игрок перешел в состав Virtus.pro.

В ростере Шарипов займет место Николая "Mir" Битюкова.

Напомним, electroNic выступал за Cloud9 с лета прошлого года. До этого Шарипов играл за команду украинского клуба Natus Vincere. В составе "рожденных побеждать" (NaVi) он выиграл PGL Major Stockholm, который состоялся в 2021-м году.

It was an honor to play alongside a legendary player, @electronicCSGO



From sh1roNic to making top 8 at the first CS2 Major, you will be missed ???? pic.twitter.com/usSZYxpzXN