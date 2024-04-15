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Бывший игрок NaVi перешел в Virtus.pro

Counter-Strike

Из одного российского состава в другой

Бывший игрок NaVi перешел в Virtus.pro

ESL

Новина українською

Киберспортивная организация Cloud9 объявила, что игрок Cloud9 Денис "electroNic" Шарипов. Российский игрок перешел в состав Virtus.pro.

В ростере Шарипов займет место Николая "Mir" Битюкова.

Напомним, electroNic выступал за Cloud9 с лета прошлого года. До этого Шарипов играл за команду украинского клуба Natus Vincere. В составе "рожденных побеждать" (NaVi) он выиграл PGL Major Stockholm, который состоялся в 2021-м году.

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