Тренер NaVi: Либо s1mple присоединяется к другой команде, либо какая-то организация будет строить состав вокруг него

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский высказался на счет будущего Александра "s1mple" Костылева.

"Здесь есть такие варианты: либо он присоединяется к какой-то другой команде, либо какая-то организация будет строить состав вокруг него. Или, по другому сценарию - он возвращается в NaVi", - рассказал коуч "рожденных побеждать".

Напомним, в октябре 2023-го года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве (прим. - резервный состав NaVi). С тех пор s1mple провел один официальный матч на профессиональной арене, находясь в месячной аренде в Falcons.