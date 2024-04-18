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Тренер NaVi: Либо s1mple присоединяется к другой команде, либо какая-то организация будет строить состав вокруг него

Counter-Strike

B1ad3 - о главной звезде "рожденных побеждать"

Тренер NaVi: Либо s1mple присоединяется к другой команде, либо какая-то организация будет строить состав вокруг него

HLTV

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Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский высказался на счет будущего Александра "s1mple" Костылева.

"Здесь есть такие варианты: либо он присоединяется к какой-то другой команде, либо какая-то организация будет строить состав вокруг него. Или, по другому сценарию - он возвращается в NaVi", - рассказал коуч "рожденных побеждать".

Напомним, в октябре 2023-го года Костылев объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве (прим. - резервный состав NaVi). С тех пор s1mple провел один официальный матч на профессиональной арене, находясь в месячной аренде в Falcons.

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Источник:
HLTV
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