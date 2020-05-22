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Team Secret разнесли OG и вышли в гранд‑финал OGA Dota PIT 2020

Dota 2
(3 голосов)

Коллектив Йохана "n0tail" Сундштайна сыграет с Team Liquid за второй слот в финале

Team Secret разнесли OG и вышли в гранд‑финал OGA Dota PIT 2020
Новина українською

Сейчас проходит LAN-турнир по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020. Матчи проходят в период с 13-го по 23-е мая.

Сегодня в финале верхней сетки Team Secret уверенно обыграли OG со счетом 2:0. Таким образом, команда под руководством Клемента "Puppey" Иванова прошла в главный матч турнира.

В свою очередь OG упали в нижнюю сетку, где сыграют с Team Liquid за второй слой в финале. Проигравший займет 3-е место и заработает примерно 17 000 долларов.

  • 1-я карта:

  • 2-я карта:

Смотрите Team Secret vs OG | BO3 | AMD SAPPHIRE OGA Dota PIT Upper Bracket Finals  | - Game 2 от OGADotaPIT на www.twitch.tv

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