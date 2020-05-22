Team Secret разнесли OG и вышли в гранд‑финал OGA Dota PIT 2020

Сейчас проходит LAN-турнир по Dota 2 - OGA Dota PIT 2020. Матчи проходят в период с 13-го по 23-е мая.

Сегодня в финале верхней сетки Team Secret уверенно обыграли OG со счетом 2:0. Таким образом, команда под руководством Клемента "Puppey" Иванова прошла в главный матч турнира.

В свою очередь OG упали в нижнюю сетку, где сыграют с Team Liquid за второй слой в финале. Проигравший займет 3-е место и заработает примерно 17 000 долларов.

1-я карта:

2-я карта:

Смотрите Team Secret vs OG | BO3 | AMD SAPPHIRE OGA Dota PIT Upper Bracket Finals | - Game 2 от OGADotaPIT на www.twitch.tv