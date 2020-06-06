Virtus.pro оштрафует своего игрока за оскорбления напарника по команде

Virtus.pro оштрафует своего игрока - Игоря "iLTW" Филатова.

Этой ночью в рейтинговом матче Dota 2, российский игрок не сдержал эмоции - iLTW уничтожил свои артефакты во время игры и оскорбил напарника по команде Excalibur в голосовом чате.

Организация уже принесла официальные извинения за поведение игрока.