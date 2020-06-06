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Virtus.pro оштрафует своего игрока за оскорбления напарника по команде
Игорь "iLTW" Филатов "разбил" артефакты и оскорбил Excalibur
Virtus.pro оштрафует своего игрока - Игоря "iLTW" Филатова.
Этой ночью в рейтинговом матче Dota 2, российский игрок не сдержал эмоции - iLTW уничтожил свои артефакты во время игры и оскорбил напарника по команде Excalibur в голосовом чате.
Организация уже принесла официальные извинения за поведение игрока.
"Сегодня ночью сообщество Dota 2 стало свидетелем неприемлемого поведения в паблике со стороны нашего игрока Игоря iLTW Филатова. Мы хотим принести извинения Стиву Excalibur Йе за оскорбления. Игрок будет оштрафован и мы усилим меры, чтобы такое поведение не повторилось", - сказано в официальном заявлении Virtus.pro.