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Virtus.pro оштрафует своего игрока за оскорбления напарника по команде

Dota 2
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Игорь "iLTW" Филатов "разбил" артефакты и оскорбил Excalibur

Virtus.pro оштрафует своего игрока за оскорбления напарника по команде
Новина українською

Virtus.pro оштрафует своего игрока - Игоря "iLTW" Филатова.

Этой ночью в рейтинговом матче Dota 2, российский игрок не сдержал эмоции - iLTW уничтожил свои артефакты во время игры и оскорбил напарника по команде Excalibur в голосовом чате.

Организация уже принесла официальные извинения за поведение игрока.

"Сегодня ночью сообщество Dota 2 стало свидетелем неприемлемого поведения в паблике со стороны нашего игрока Игоря iLTW Филатова. Мы хотим принести извинения Стиву Excalibur Йе за оскорбления. Игрок будет оштрафован и мы усилим меры, чтобы такое поведение не повторилось", - сказано в официальном заявлении Virtus.pro.

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