Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 10 июня
Матч дня Alliance - OG в 20:30
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 10 июня:
- T1 - Neon Esports - BTS Pro Series Season 2. ЮВА | Групповой этап -
- Cignal Ultra - Reality Rift - BTS Pro Series Season 2. ЮВА | Групповой этап -
- EXTREMUM - Khan - OMG Summer Cup | Плей-офф | -
- ViKin.gg - Empire Team Hope - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Nova - Family Team- -
- EXTREMUM - B8 - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Team Secret - Nigma - BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
- Nova - OG Seed - OMG Summer Cup | Плей-офф | -
- TBD - TBD - BEYOND EPIC. Закрытая квалификация | Групповой этап -
- Alliance - OG- BLAST Bounty Hunt | Плей-офф -
BLAST Bounty Hunt доступна по ссылке.
Трансляция матчей BEYOND EPIC
Трансляция матчей Vulkan Fight Series
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