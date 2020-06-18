Alliance одержали первую победу на BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В матче группы В Alliance победила Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Артема "Fng" Баршака.

Примечательно, что для Alliance эта победа стала первой на этом соревновании.