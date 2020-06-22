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FlyToMoon вышли в плей-офф верхней сетки BEYOND EPIC

Dota 2
(1 голосов)

Команда Ильи "ALOHADANCE" Коробкина набрала 11 очков в группе В

FlyToMoon вышли в плей-офф верхней сетки BEYOND EPIC
Новина українською

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В матче группы В FlyToMoon победила Team Empire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, коллектив Ильи "ALOHADANCE" Коробкина набрал 11 очков и прошел в плей-офф верхней сетки соревнования.

# Группа B
М
В
П
О
1. ​​ FlyToMoon 5 4 1 11
2. ​​ Team Liquid 4 4 0 10
3. ​​ Alliance 5 2 3 6
4. ​​ Team Empire 4 1 3 5
5. ​​ Ninjas in Pyjamas 4 1 3 4
6. ​​ Virtus.pro 2 0 2 0

Запись матча между FlyToMoon и Team Empire

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