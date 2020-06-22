Dota 2
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FlyToMoon вышли в плей-офф верхней сетки BEYOND EPIC
Команда Ильи "ALOHADANCE" Коробкина набрала 11 очков в группе В
В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
В матче группы В FlyToMoon победила Team Empire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.
Благодаря этой победе, коллектив Ильи "ALOHADANCE" Коробкина набрал 11 очков и прошел в плей-офф верхней сетки соревнования.
|#
|Группа B
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| FlyToMoon
|5
|4
|1
|11
|2.
| Team Liquid
|4
|4
|0
|10
|3.
| Alliance
|5
|2
|3
|6
|4.
| Team Empire
|4
|1
|3
|5
|5.
| Ninjas in Pyjamas
|4
|1
|3
|4
|6.
| Virtus.pro
|2
|0
|2
|0
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