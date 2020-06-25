Alliance вылетели в первом раунде плей-офф BEYOND EPIC

В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.

В первом раунде плей-офф Alliance проиграла ViKin.gg. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "викингов".

Из-за этого поражения, команда Густава "s4" Магнуссона покинула турнир и заняла 7-8 место. В свою очередь ViKin.gg прошли в следующий этап соревнования.