Dota 2
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Alliance вылетели в первом раунде плей-офф BEYOND EPIC
Коллектив Густава "s4" Магнуссона занял 7-8 место на турнире
В период с 15 по 28 июня для команд Европы и СНГ проходит онлайн-турнир по Dota 2 - BEYOND EPIC. Призовой фонд составляет 200 000 долларов.
В первом раунде плей-офф Alliance проиграла ViKin.gg. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "викингов".
Из-за этого поражения, команда Густава "s4" Магнуссона покинула турнир и заняла 7-8 место. В свою очередь ViKin.gg прошли в следующий этап соревнования.
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