NaVi вылетели из OMEGA League

С 10 августа по 5 сентября проходит европейский онлайн-турнир по Dota 2 - дивизион Divine на OMEGA League. Призовой фонд составляет 50 000 долларов.

В матче 3-го раунда плей-офф нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла Cyber Legacy. Поединок проходил по правилам "Best of 3" и закончился не в пользу "рожденных побеждать" - 0:2.

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Таким образом, команда Павла "9pasha" Хвастунова покинула турнир, заняла 5-6 место и получила в качестве призовых 3 500 долларов. В свою очередь Cyber Legacy в следующем раунде сыграют против Ninjas in Pyjamas.